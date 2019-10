Mammografie personalizzate, il Veneto avvia il primo progetto in Europa

di Paolo Calia

TREVISO - «In Italia siamo i primi». Il governatore Luca Zaia lo dice senza alcun imbarazzo: la sanità veneta per lo screenig alla mammella non ha eguali in Italia. Lo dicono i dati che il governatore snocciola con grande naturalezza: 194.973 donne sottoposte ad esame nell'ultimo anno, 10.346 approfondimenti e 1.076 diagnosi di carcinoma che vuol dire 20% di donne in più in cura e poi guarite. E ancora: il 78,6% delle donne invitate a fare l'esame ha risposto, mentre la media nazionale è di 59,6% e in...