TREVISO - «Abbiate cura di mia figlia di sei anni». Quando la fine della sua esistenza, tanto travagliata, difficile e dura, era ormai vicina, ha affidato questo ultimo messaggio d'amore alla ce alla scuola primaria della frazione, frequentata dalla sua piccola., dopo una lunga battaglia contro un male incurabile e terribile, si è spenta sabato scorso, gettando nello sconforto le tante persone a lei vicine. Eleonora avevaUn anno e mezzo fa la: i medici, durante un controllo, scoprirono che la donna era affetta da una, che aveva intaccato il suo viso e la gola. Con il passare del tempo, nonostante la voglia di lottare contro il male e le cure a cui è stata sottoposta, il suo quadro clinico è andato via via peggiorando. Sapeva bene, Eleonora, che non avrebbe potuto vivere a lungo: non c'era nessuna possibilità di guarigione. Nonostante ciò la 49enne è sempre stata vicina alla sua famiglia, fino all'ultimo.Poi, negli ultimi giorni della malattia, l'ultimo appello, straziante, di mamma Eleonora alla comunità di Merlengo e alla scuola: «Abbiate cura di mia figlia diquando io non ci sarò più». Perchè la preoccupazione di Eleonora, che ha anche un fuiglio 18enne, era per la più piccola di casa, di soli sei anni.La triste vicenda della mammae in queste ore nella frazione di Ponzano è scattata una sorta di gara di solidarietà....