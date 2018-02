Madre lascia i 3 figlioletti per seguire il santone in Brasile, padre disperato «L'Angelo Samuel mi ha rovinato»

di Roberto Ortolan

TREVISO - Ha messo in gioco tutto per salvare moglie, figlioletta appena nata, l'unità familiare e la casa. Andrea ha quasi fatto il miracolo, ma il santone,, il "fratello di Gesù", gli ha portato via quasi tutto. Il 40enne, originario di Crocetta, spiega: «La mia ex è scappata in Brasile col fratello di Cristo. Ma per il resto ho perso tutto e sono inseguito dall'Erario che mi chiede le spese di giustizia. In questa battaglia ho avuto al mio fianco solo l'avvocato». Sotto processo non c'è il guru, ma la moglie 40enne Tiziana C., che si sarebbe sottratta all'obbligo morale verso il marito e i tre figlioletti, abbandonando il tetto coniugale per seguire un gruppo para religioso.La Via Crucis di Andrea è iniziata intorno al 2008 quando, con la moglie e altre 40 persone, lasciò i. «Per farci coraggio - attacca il 40enne - abbiamo iniziato a incontrarci a Crocetta conoscendo Riccardo Piccolo, padre brasiliano, madre italiana. Quando ha detto d'essere il fratello di Gesù molti se ne sono andati. Siamo rimaste 5/6 coppie. Ma alcune donne, tra le quali la mia ex moglie che all'epoca era incinta, hanno iniziato a venerarlo come un dio».Andrea non è stato l'unico a dare battaglia e a portare Piccolo davanti ai giudici. Inutilmente. «Le leggi sullein Italia - ha detto l'avvocato Brunetta, docente universitario che si occupa delle- sono poco chiare. E il giudice ha concluso pronunciandosi sull'assenza di reati».