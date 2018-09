Mamma Elisa e i 18 regali per la figlioletta: «L'addio un anno fa»

di Elena Filini

SPRESIANO - Elisa Girotto ha chiuso gli occhi per sempre un anno fa . Ma c'è un luogo dove amarsi anche in due dimensioni diverse, anche quando la vita ti sottrae la persona che per te è tutto. Ne è convinto il marito Alessio Vincenzotto. «Noi siamo ancora fermi lì con le nostre anime» afferma. Il lì è un momento, fissato per sempre nella loro vita: lei in bianco, lui in abito da cerimonia. Si sono detti si proprio sul limitare dell'abisso, quando il tempo massimo stava per scadere. Ed è proprio il video delle loro nozze e quell'abbraccio eterno l'immagine che Alessio non vuole dimenticare. Si sono dati tutto l'amore possibile, l'amore del tempo che resta.Elisa Girotto si è spenta alla Casa dei gelsi il 26 settembre 2017. Aveva quarant'anni: nell'agosto del 2016 era nata sua figlia Anna. La sua storia ha commosso il mondo. Perchè Elisa ha scelto terminare i suoi giorni regalando tutto l'amore possibile a chi l'ha incontrata, ma soprattutto alla piccola Anna. Diciotto regali, uno per ogni compleanno