ISTRANA (TREVISO) - Muore davanti ai figli di 12 e 15 anni durante una gita fuori porta con parenti e amici. Quello che doveva essere un sabato pomeriggio di svago, si è trasformato in una tragedia. Michela Scaboro di 52 anni di Istrana ha perso la vita colta da un malore mentre era impegnata in un’escursione all’Isola dei Gabbiani con un gruppetto di 15 persone. Tra di loro anche il marito della donna, l’architetto Roberto Pozzobon, un’infermiera e un fisioterapista che al telefono con il Suem hanno tentato invano di rianimarla.



LA TRAGEDIA

Michela e il marito, residenti da qualche anno a Padernello di Paese ma molto legati a Ospedaletto di Istrana dove hanno vissuto per tanto tempo, sabato si erano organizzati per andare a fare una gita fuori porta a qualche ora da casa con alcuni amici e parenti. Alle 15.30 erano già nella zona dell’Isola dei Gabbiani, un lembo di terra difficile da raggiungere. Lì la donna è stata colta all’improvviso da un malore e si è accasciata a terra davanti agli sguardi sgomenti del marito, dei due figli più piccoli e del resto della comitiva. Gli amici e i famigliari hanno allertato immediatamente i soccorsi che hanno iniziato a fornire indicazioni per praticare le prime manovre di rianimazione. «La nostra amica è a terra, non si muove». Il cuore aveva ormai smesso di battere. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il malore in quanto, a detta dei conoscenti, godeva di buona salute e spesso con marito e amici, si dilettava in escursioni con diversi gradi di difficoltà. L’intervento dei soccorsi è stato molto complicato, come pure il recupero della salma. Il corpo della donna è rimasto riverso sull’Isola dei Gabbiani fino a dopo le 21, per quasi sei ore, prima di essere trasportato sulla strada arginale alla foce del Po di Goro che separa il Polesine dal Ferrarese. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno raggiunto l’area su un gommone. L’ambulanza e l’elisoccorso invece non sono riusciti a raggiungere il lembo di terra a causa della zona impervia e dell’oscurità.



LA VITTIMA

Mamma di tre figli, Michela Scaboro lavorava come impiegata amministrativa dedicandosi soprattutto alla contabilità delle cooperative. Molto conosciuta a Ospedaletto e Padernello, era sposata con l’architetto Roberto Pozzobon, di cui il Comune di Istrana è stato committente, ed ex consigliere di minoranza quando il sindaco era Marco Fighera. La coppia era andata a vivere a Ospedaletto dopo il matrimonio, da cui sono nati tre figli maschi di 11, 15 e 19 anni. I due più piccoli seguivano sempre mamma e papà nelle loro escursioni. Ed erano con loro anche durante la tragedia. Da qualche anno la famiglia si era trasferita a Padernello ma il loro cuore è sempre rimasto a Istrana ed entrambi sono sempre stati molto attivi nell’organizzazione della sagra e di altre manifestazioni paesane. La notizia della scomparsa di Michela si è diffusa velocemente a Istrana creando grande sgomento tra chi l’ha conosciuta. A partire dal vicesindaco Andrea Francescato, amico di famiglia: «Siamo tutti scossi e vogliamo stare vicino al marito e ai figli in questo difficile momento - sottolinea -. Voglio che sappiano che possono contare sul mio aiuto. Ne parlavamo all’uscita della messa dedicata ai Trevisani nel mondo con gli altri amici e siamo molto dispiaciuti, tutta la comunità lo è». Al cordoglio si aggiunge anche la sindaca Maria Grazia Gasparini: «Sono rimasta molto colpita - ammette - È una tragedia che non trova molte parole. Siamo vicini al marito, ai ragazzi e alla famiglia».