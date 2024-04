Malore al ristorante: morto Franco Basso, ex patron dell’agenzia Omnia

TREVISO – Si è sentito male mentre stava per sedersi al tavolo nel suo ristorante preferito: la Moncia di Treviso. Un dolore al petto improvviso, poi si è accasciato al suolo tra lo sgomento generale. Molto probabilmente un infarto si è portato via Franco Basso, 82 anni, per tantissimi tempo titolare dell’autoscuola Omnia di viale Montegrappa e della filiale di Spresiano.

IN UN ATTIMO

Il dramma si è compiuto ieri sera. Basso era andato alla Moncia per la cena. Appena entrato, stava per essere portato al suo tavolo quando il malore lo ha colpito. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, c’è stato poco da fare. Un’ambulanza del Suem è arrivata in pochissimo tempo sul posto, gli operatori hanno provato in tutti i modi a rianimarlo. Ma inutilmente, per l’82enne non c’erano ormai più speranze. Uno choc enorme. La notizia, ieri sera, si è diffusa molto in fretta in città. Franco Basso era un’istituzione nel mondo delle autoscuole, oltre che punto di riferimento per tutto quello che riguarda la formazione dei neo-patentati. Conosceva alla perfezione il Codice della Strada e tutta la complessa normativa che regola la circolazione stradale. Sua figlia, Alessandra Basso, è parlamentare europea in carica eletta tra le file della Lega.

L’assessore al bilancio di Ca’ Sugana Riccardo Barbisan è invece suo nipote.

IL PRECEDENTE

La professionalità e l’esperienza di Franco Basso erano talmente riconosciute che, per ogni questione riguardante il suo settore, veniva interpellato. Nel 2016, quando la Polstrada smantellò un’organizzazione specializzata nel far passare gli esami per la patente utilizzando metodi criminali, fu la voce più autorevole nell’alzarsi per chiedere la tutela dell’immagine per le tante autoscuole e agenzie che, il loro lavoro, lo svolgono regolarmente e nel rispetto delle regole. La voglia di lavorare e il rispetto totale delle legge e della professione è sempre stata alla base della sua attività. Solo da pochi anni era andato in pensione .