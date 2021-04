CONEGLIANO - «In tutto l’anno scolastico ho guadagnato poco più di 1.500 euro. Non è stato facile non solo a livello economico, ma anche e soprattutto sul piano emotivo. In quelle condizioni, ho scelto di continuare a insegnare fino alla fine pensando esclusivamente ai bambini. Non era giusto che per questioni del genere ci rimettessero gli alunni». Beatrice Valensise, maestra precaria di 55 anni, racconta così l’odissea attraversata tra il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati