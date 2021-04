TREVISO - Assunta dalla scuola il lunedì, per essere licenziata, appena concluse le ore di lezione, il martedì. Tutte le settimane, da settembre a giugno. Come retribuzione ha percepito a mala pena un mese di stipendio, al posto di quello di un intero anno di scuola. E pure la “beffa” di non vedersi riconosciuti né carriera, né punteggio. La docente precaria ha presentato ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, che si è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati