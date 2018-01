Mette a dormire la madre malata, esce e si spara: muore a 53 anni

di Claudia Borsoi

VITTORIO VENETO - Artigiano, 53 anni, senza lavoro, la fa finita, sparandosi: da giorni i familiari non avevano notizie di. Avevano cercato, invano, di contattarlo telefonicamente. Sapevano che non stava bene. Erano preoccupati anche per l'anziana madre che viveva con lui. Nemmeno a Natale erano riusciti a scambiare due parole con i due. E così ieri, preoccupati, hanno attivato i carabinieri. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno trovato Fontana privo di vita: in un capanno, adiacente l'abitazione, si era sparato alla tempia. Sconfitto dal male di vivere. L'ex artigiano, invalido e ammalato, si è arreso alla depressione: l'ha messo nero su bianco in alcuni biglietti rinvenuti in casa dai carabinieri. Intorno alle 10 il colpo di pistola tra San Giacomo e Colle Umberto. Chi lo ha sentito, mai avrebbe pensato fosse legato al gesto estremo di un uomo. Poco prima il 53enne era uscito di casa, lasciando a letto l'anziana madre. Una volta dentro al ricovero attrezzi, la decisione di farla finita con un revolver 357 regolarmente detenuto. Intorno alle 12, arrivati in via del Campardo e scoperto il cadavere, ai carabinieri non è rimasto che contattare il medico per la constatazione del decesso, mentre un'ambulanza del 118, giunta sul posto, si è presa cura dell'anziana madre che si trovava immobile a letto e che non si era resa conto di quanto accaduto poco prima fuori casa. Il 53enne, ex serramentista, celibe, viveva da tempo con la madre. Conduceva in quella casa una vita riservata e negli ultimi tempi aveva limitato ogni contatto con i parenti.