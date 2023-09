Legno, l'allarme: «Nel mercato italiano stanno entrando grandi quantità di prodotti non controllati e spesso di scarsa qualità»

CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - «Nel mercato italiano stanno entrando grandi quantità di prodotti non controllati e spesso di scarsa qualità. Non tutta la merce è così è certo è che il consumatore non è messo nelle condizioni di conoscere l'effettiva origine del pavimento». A sostenerlo è Renza Altoè Garbelotto, consigliere incaricato del Gruppo pavimenti di Federlegno arredo e ad dell'omonimo parchettificio di Cappella Maggiore. A livello nazionale, in un contesto di generale aumento delle importazioni di pavimenti in legno (+35%), i volumi provenienti dalla Cina sarebbero cresciuti nel 2022 del 95% rispetto all'anno precedente, e oggi rappresentano il 44% del materiale acquistato oltrefrontiera. «Non a caso - aggiunge Altoè Garbelotto - è in atto da parte dell'Unione Europea, sulla scorta di una segnalazione della Federazione europea del parquet, una procedura anti-dumping.