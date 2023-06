Lega, Marcato si sfila e Manzato conferma la candidatura: «Non vado contro nessuno, voglio unire le anime del partito»

VILLORBA (TREVISO) - Franco Manzato, ex sottosegretario trevigiano: «Mi candido segretario regionale della Lega, la mia è una candidatura per unire il movimento, non è contro nessuno. E' una candidatura che viene da tutto il territorio Veneto e che vuole unire le anime del partito». L'annuncio questa mattina, 21 giugno, in conferenza stampa al K3 a Villorba. La sfida è quindi tra il commissario uscente Alberto Stefani e Franco Manzato.

La non candidatura di Marcato e quell'incontro fuori dal K3

L'annuncio dell'ex sottosegretario trevigiano arriva dopo quello di Roberto Marcato non correrà per la guida della segreteria veneta della Lega. Qualche giorno prima, il 15 giugno, poco distante dal quartier generale della Lega, il K3, Marcato e Manzato si sono incontrati. Con loro anche Dimitri Coin, Gobbo e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. L'ex sottosegretario Manzato ha detto a Marcato di farsi da parte: «Io sono nettamente vincente in tutte le province, tu sei divisivo». Poi l'annuncio di Marcato il 20 giugno dove affermava la sua non candidatura. Marcato ha anche detto che ai suoi non darà consigli sul voto ma che comunque ci sarà per continuare a difenderli: «Se domenica, chiunque vinca toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicine al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l’1% al giorno. Non è una minaccia, è un impegno. Chi è stato vicino a me ha pagato uno scotto enorme in questi anni, sarebbe drammatico se continuasse». E oggi, al K3, invece, a farsi avanti è stato proprio Manzato: «Mi candido per unire, non per andare contro qualcuno».