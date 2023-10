VITTORIO VENETO (TREVISO) - «Ho dovuto ridurre il servizio. È più di un anno che cerco personale, senza successo». A parlare è Giuseppe Mansi, titolare della storica pizzeria Da Gennaro. Da qualche giorno affisso sulla vetrina del locale all’incrocio tra viale Vittorio Emanuele e via Dante un avviso “Chiuso temporaneamente per totale mancanza di personale". Questa sera e nelle seguenti solo servizio per asporto e domicilio”. In quella stessa vetrina, è rimasto ancora appeso il cartello “cercasi personale” nella speranza di salvare l’attività.



Il problema

«Nell’ultimo anno e mezzo ho fatto circa 150 tra chiamate e colloqui, solo alcuni si sono effettivamente presentati e hanno iniziato a lavorare, per poi lasciare poco dopo. Pochi sembrano disposti al sacrificio che comporta la ristorazione, si lavora nei weekend e si fanno tante ore, che da soli sono ancora più faticose. Non mi sento di generalizzare, perché ho due figli che lavorano sette giorni su sette, e uno di loro quando può viene a darmi una mano. Inoltre, la scorsa estate ho trovato un paio di ragazzi disposti a lavorare fino all’inizio della scuola». Sono oltre 30 anni che Giuseppe Mansi, di 57 anni, lavora alla pizzeria di famiglia, aperta 53 anni fa dal padre Gerardo. Dopo il Covid, sono rimasti solo in tre, a fianco del proprietario i due collaboratori che lavorano da 10 anni. «Sto cercando di reinventarmi per non dover dichiarare il fallimento. Ma se non troverò personale sarò costretto alla chiusura. Dopo 53 anni passati nel ristorante, non è facile vivere questa situazione. Il Covid ha portato grossi problemi a tutte le attività e anche tante preoccupazioni che mi tolgono il sonno».



I colleghi

Nella zona sono molti i commercianti che stanno riscontrando lo stesso problema e che lo hanno contatto per dimostrare solidarietà, anche loro in cerca di personale. «Tanti locali stanno avendo le stesse difficoltà - conferma Giuseppe Partata, presidente di Ascom di Vittorio Veneto - Una situazione che ha colpito tutto il paese, non solo le piccole realtà e la provincia. La situazione è stata segnalata fin dal periodo estivo anche in zone turistiche».

«Dopo il Covid - commenta la presidente Confcommercio di Treviso e di Fipe, Dania Sartorato - è emersa la tendenza a cercare un lavoro che permetta di conciliare la famiglia e il tempo libero. Ci si scontra con il cambio demografico, di cui già da molto si discuteva e di cui ora si avvertono i primi segnali. Rispetto agli anni ‘90 i giovani sono quattro volte in meno, c’è un capitale umano ridotto che non si adatta più».