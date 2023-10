Comune al collasso, un solo vigile e dipendenti allo stremo: scatta lo stato di agitazione

CAERANO SAN MARCO (TREVISO) - Ad entrare in agitazione non sono i lavoratori di un'azienda ma quelli di un Comune di 8.000 abitanti che è ormai «ad un passo dallo stallo». Accade a Caerano San Marco, nel Trevigiano, dove delle 20 posizioni lavorative soltanto 12 sono coperte, e non è in servizio un solo agente di polizia municipale. Il caso è stato ufficialmente segnalato alla Prefettura dalla Funzione Pubblica della Cgil di Treviso. «Delle quattro funzioni apicali - spiega la segretaria Marta Casarin - ne sono definite solo due e a questo si somma la totale disorganizzazione degli uffici e delle mansioni che non permette il regolare svolgimento delle attività.

A peggiorare ulteriormente la situazione, conclude il sindacato, vi sarebbero «le cattive condizioni nelle quali versa l'immobile comunale, oggetto di lavori di restauro, con carenze igieniche tra cui la chiusura del bagno per disabili e carenze in in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro».