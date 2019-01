di Elena Filini

L'ALTRO CASO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO -è quasi un habitué della televisione. Seconda generazione d'imprenditori, con il padre Lino è titolare di Tremme Corporate, azienda di San Martino di Lupari che ha rilevato da poco una più piccola azienda a Castelfranco. «. Se interessati inviate un curriculum a info@tremmecorporate.it».Il suo appello è stato raccolto da Stasera Italia. Una storia analoga, apparentemente, a quella di Nereo Parisotto della Euroedile . Lì un messagio su, qui la mail in diretta: ma davvero la forza lavoro si recluta così? «Il lavoro non manca di certo, eppure mi sono vista costretta nell'ultimo anno a rinunciare almeno a metà delle commesse perché non riesco a trovare operai oltre ai tredici già alle mie dipendenze», scandisce Beghin accompagnando le telecamere in azienda.