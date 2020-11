TREVISO Non ha esitato abbandonare la figlia piccola - di soli sette anni - dentro casa per andare al Bar Sole di Treviso, in Strada Feltrina, dove ha rapinato il proprietario, colpendolo con violenti pugni al volto e al corpo. E' questa la storia di un ordinario pomeriggio di follia costato un processo a carico di un albanese, residente a Treviso, che deve ora rispondere di rapina, lesioni aggravate e abbandono di minore. L'uomo è inoltre accusato di ricettazione per aver rubato e utilizzato un bancomat e due carte di credito, trafugate dal portafoglio di un ignaro signore.



I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 4 maggio 2018. Quel giorno avrebbe deciso di lasciare la figlia di 7 anni da sola e incustodita nel suo appartamento di via Emilia a Treviso e poi darsi alla scorribanda. Probabilmente già alticcio si sarebbe diretto al locale pubblico, che conosceva bene. Lì si sarebbe impossessato di una bottiglia di birra che non voleva pagare; fa per andarsene ma il titolare del bar, un cittadino cinese, tenta di fermarlo. Ne nasce una accesa discussione e alla proteste del proprietario l'albanese avrebbe risposto tirando fuori dalla tasca un coltello che si era portato da casa, con cui minaccia il cinese. Non contento prima di allontanarsi lo colpisce con calci e pugni, al viso e allo sterno, prima di sferragli un colpo sotto il mento proprio con la bottiglia di cui si era impossessato, causando al malcapitato un trauma facciale. Ma qualche ora dopo il cinese lo riconosce, permettendone l'arresto.



Il papà 36enne è anche accusato di ricettazione per aver sottratto e poi usato, qualche mese prima, due carte di credito ed un Postamat che sarebbero state utilizzate per acquisti di alcolici proprio presso lo stesso bar che ha rapinato.



