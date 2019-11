Ladro "specialista" in bar e ristoranti: preso dopo oltre 20 colpi notturni

SUSEGANA - Individuato e arrestato dai carabinieri di Conegliano Veneto, col supporto dei colleghi di di Villorba e Spresiano, un uomo di 43 anni di Spresiano, ritenuto responsabile di oltre 20 furti a esercizi commerciali nella Marca ma anche in altre province. Quella dei raid è una piaga nel trevigiano.

I «colpi» del 43enne avvenivano sempre a tarda notte, con la forzatura delle porte o finestre tramite arnesi da scasso, sempre alla ricerca di denaro contante.



Le prove raccolte hanno convinto la Procura di Treviso che ha ordinato l'arresto del 43enne accusato di cinque "colpi" ma a cui ne sono stati attribuiti più di 20 (Treviso, Conegliano, Villorba, Oderzo, Ponte di Piave, Noventa di Piave, San Donà) e si sospetta che il numero sia superiore. Bar, negozi e ristoranti erano gli obiettivi del presunto ladro seriale, che agiva in tutta la provincia ed oltre, aspettando l'orario di chiusura degli esercizi pubblici per potervi penetrare indisturbato.

