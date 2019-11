di Redazione Online

TREVISO Tragedia a Capoverde: è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò, 52 anni, nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B "A Paz" nella città di Boavista sull'isola di Sal: la morte per cause ancora al vaglio degli inquirenti. La donna aveva ereditato l'attività da suo padre Luciano che circa 18 anni fa acquistò una vecchia casa colonica sviluppando un progetto turistico-residenziale.