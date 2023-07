Istrana, 51° Stormo Caccia: nuovo comandante del 132° "Buscaglia"

all’aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia, ha avuto luogo la cerimonia formale di passaggio di Comando del 132° Gruppo Volo “ Buscaglia”, dotato di due velivoli aerotattici, l’AMX e l’ F2000, garantisce, con quest’ultimo velivolo, la difesa aerea dello spazio aereo nazionale e NATO.

La cerimonia, presieduta dal Colonnello pilota Emanuele Chiadroni, Comandante del 51° Stormo Caccia, ha visto la partecipazione delle donne e uomini del reparto, nonché di ospiti ed autorità militari e civili.

Il comandante uscente Maggiore Michele R., si è rivolto agli uomini ed alle donne del 132° Gruppo Volo ringraziandoli per l’eccezionale lavoro svolto e per la professionalità e le conoscenze messe in campo quotidianamente che hanno permesso di conseguire tutti gli obiettivi ed i compiti prefissati. “Ringrazio tutti i piloti ed il personale tecnico per l’impegno e la professionalità con cui hanno affrontato i loro compiti in Italia ed all’estero, ringrazio voi sottufficiali per avere creduto in me e, soprattutto, in voi stessi, perché lavorare in un gruppo volo è prestigioso, impegnativo e dispendioso.

Il grazie più grande va, infine, alle vostre famiglie per avervi supportati nelle sfide quotidiane e per avervi aspettato pazientemente a casa dopo lunghe assenze fuori da Istrana”.

Il Maggiore Roberto M., Comandante subentrante, ha espresso la sua riconoscenza nei confronti della linea gerarchica della Forza Armata per la fiducia concessa nell’affidargli la guida di un glorioso Gruppo Volo qual’ è il 132°. Rivolgendosi al personale del “Buscaglia”: “questo per me è un giorno davvero speciale, quasi surreale. Io sono cresciuto qui, con voi. Quasi 15 anni fa venivo accolto da molti dei volti amici che mi accolgono oggi. Devo a voi gran parte di quello che ho appreso in Aeronautica”. Il Comandante subentrante ha poi aggiunto che “sarebbe impossibile nascondervi che per me prendere il Comando del 132° GV assume un valore inestimabile”.

Momenti culminanti della cerimonia, il tradizionale passaggio di “mano” dello stendardo del 132° Gruppo Volo ed il sorvolo di una formazione di F2000 sul cielo di Istrana per il tradizionale “cambio in volo” tra i due comandanti.