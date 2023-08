SARMEDE (TREVISO) - Due incidenti in soli due giorni. Non c’è tregua su lle strade di Sarmede colpite da un nuovo scontro tra un’automobile e una bici. Ieri mattina, verso le 9, un ciclista, impegnato a pedalare lungo via Palù, è stato violentemente sbalzato per circa dieci metri nel lo schianto. Immediato l’intervento dei sanitari del Suem, giunti sul posto con l’elicottero e un’ambulanza. Nella stretta curva di via Palù si era già verificato un altro grave incidente tra un’automobile e una bicicletta. Dopo essere stato scaraventato a terra , il ciclista – un 46enne di Sacile - è stato soccorso dal 118. A causa dell’entità del trauma, dal Ca’ Foncello è decollato l’elisoccorso che è atterrato in un campo vicino. Una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale di Treviso in codice arancione. Le condizioni dell’uomo sono gravi ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi, ma non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Solamente ventiquattro ore prima, sempre a Sarmede, un S uv ha investito un ciclista di 65 anni in piazza Roma. Il malcapitato ha riportato, oltre al trauma cranico, la rottura del femore. «Non l’ho proprio visto», si sarebbe giustificato il conducente del Suv con i carabinieri.



L’AMMINISTRAZIONE

A fronte dei continui incidenti, nella mattinata di ieri il Comune si è riunito per mettere a punto un piano di sicurezza per la zona centrale, luogo del primo incidente, insieme a un tecnico della Provincia. «Vicino piazza Roma, oltre ad intersecarsi due provinciali, passano mezzi pesanti – spiega il sindaco Larry Pizzol – Dobbiamo perciò tutelare il più possibile l’incolumità di chi circola. È importante però rispettare anche il codice stradale». Dopo il primo incontro, la Provincia dovrà dare il via libera, avviando un periodo di prova per verificare la bontà delle scelte adottate: «Aspettiamo l’ok della Provincia già per la prossima settimana, poi procederemo a installare i dissuasore di velocità creando inoltre le condizioni necessarie per rispettare i segnali stradali, soprattutto lo stop». Segnali positivi anche nella zona del secondo incidente, avvenuto ieri mattina, che vede nuovamente coinvolto una bicicletta. In via Palù, ricorda lo stesso sindaco, era già avvenuto un incidente della stessa entità: «Essendo la viabilità provinciale, purtroppo, il Comune non può inserire dei rallentatori. Ma con l’autunno abbiamo in programma l’installazione di varchi stradali che fungeranno sia da sorveglianza sia sarà possibile verificare la regolarità dei mezzi in transito, potendo inoltre sanzionare».