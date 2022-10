TREVISO - Incidenti mortali in aumento vertiginoso: Treviso diventa una piazza pericolosa con polizze auto sempre più care. Alcune compagnie prevedono, per il 2023, un aumento del 40% rispetto al 2022. Call center di una celebre assicurazione on line: pratica di rinnovo auto. «Le offriamo un rinnovo pari a 700 euro rispetto ai 500 dello scorso anno». L'utente, comprensibilmente sorpreso, chiede se ci siano problemi con la classe di merito. «No, anzi: è passata ad una classe superiore per buona condotta». E i duecento euro di aumento? «Treviso da città sicura è percepita come città a rischio: nel 2022 c'è stato un aumento importante di incidenti automobilistici di varia entità, tra cui numerosi i mortali. Quindi per le assicurazioni è più rischioso e l'RC auto aumenta».

Gli aumenti delle polizze auto: ecco cosa cambierà

Nessuno si prende la responsabilità di fare affermazioni ufficiali, ma le compagnie di Treviso confermano. «In effetti la polizza è più cara» spiegano alcune agenzie del centro. «L'RC auto è salito a causa dei numerosi incidenti» ribadiscono nel fuori Mura. Da un lato l'aumento era inevitabile e chiamato. L'aumento della circolazione dovuto allo stop alle restrizioni legate alla pandemia di Covid ha innescato un incremento di incidenti e sinistri, del 4,5% nel primo trimestre del 2022 rispetto al 3,7% dello stesso periodo del 2021. E dunque le polizze auto, dopo essere scese ai minimi storici hanno iniziato a risalire. Se a novembre 2021, il dato nazionale fa segnare un prezzo medio di circa 335 euro, era chiaro che in previsione ci sarebbe stato un aumento dei premi nel 2022 per gli italiani che hanno dichiarato un sinistro con colpa: l'aumento del rinnovo della polizza era stato stimato in media 179 euro in più. La caduta dei prezzi dello scorso biennio, su scala nazionale è da attribuire principalmente alla riduzione degli incidenti stradali, conseguenza diretta delle limitazioni alla circolazione dei veicoli imposte dal Governo per arginare il diffondersi del Covid.

L'osservatorio