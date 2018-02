Frontale tra auto sulla Valsugana. Morto 59enne di Borso del Grappa

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Un automobilista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale fra due auto avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale della Valsugana fra Grigno e Ospedaletto. Vano l'intervento dei soccorritori del '118': uno dei conducenti, Marco De Felici, 59 anni di Borso del Grappa (Treviso), è deceduto sul colpo, l'altro, 33 anni della provincia di Vicenza, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento. Dalle prime notizie non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire da parte dei carabinieri la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto della statale privo di spartitraffico dove in passato sono avvenuti numerosi incidenti anche mortali.

