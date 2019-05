Scontro frontale, un'auto finisce capovolta nel fossato, ferito il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Incidente stradale a mezzogiorno di oggi in via Pietro Damiani a Castelfranco. Uno scontro frontale, disassato, tra due auto. Una è finita fuori strada e si è ribaltata nel fossato che fiancheggia la strada. Il conducente, D.R., un giovane di 27 anni residente a Rutigliano, provincia di Bari, in Puglia, è ferito non gravemente. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Castelfranco e l'ambulanza del 118.