TREVISO - Grave incidente nella notte sul put di Treviso: centauro di 41 anni si schianta contro un albero, ora è ricoverato in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto verso mezzanotte e la circonvallazione che gira attorno alle mura del centro storico è rimasta chiusa per oltre un'ora per garantire soccorsi e rilievi. L'uomo stava percorrendo il put in sella al suo scooter quando all'improvviso e per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo. Ha centrato in pieno uno degli alberi sul lato sinistro della strada. L'urto è stato violentissimo: il 41enne è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, che lo hanno portato al vicino ospedale del Ca' Foncello. Dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la viabilità.