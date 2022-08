Esce di strada in moto su un tornante del Grappa: 41enne ferito

PIEVE DEL GRAPPA - Giornata da dimenticare quella di oggi per un centauro 41enne, N.M. di Vigodarzere (Padova) che nel pomeriggio è rimasto ferito in un incidente stradale lungo il versante del Monte Grappa in Valle delle Mure, nel territorio di Pieve del Grappa. L’uomo stava scendendo dalla montagna quando a quota 1.300 metri ha improvvisamente perso il controllo della propria motocicletta rovinando malamente a terra. Subito soccorso da alcuni passanti, l'uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Castelfranco Veneto con l’ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV giunta sul posto con medico ed infermiere in precedenza allertati dalla centrale del Suem 118 di Treviso. Il centauro non è in pericolo di vita, ha riportato ferite a ginocchio e gomito sinistro.