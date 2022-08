In moto contro un muro, gli amputano la gamba rimasta schiacciata: grave 65enne

SONDRIO - Amputazione di una gamba: è la pesante conseguenza di un grave incidente stradale avvenuto oggi, 17 agosto 2022, in Alta Valtellina. Vittima un motociclista di 65 anni residente a Vicenza. Ha perso il controllo della moto finendo contro un muro che costeggia la statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio). E una gamba è rimasta schiacciata sotto la moto di grossa cilindrata. E' stato soccorso da ambulanza e automedica e poi portato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Bormio.