Tragedia sulla Pontebbana: auto con 4 amici si schianta contro un albero, muore una ragazza di 23 anni

SPRESIANO (TREVISO) – Incidente mortale all’alba sulla Pontebbana. Un’auto, con a bordo 4 amici, tra i 22 e i 23 anni, si è schiantata contro un albero: una delle ragazze a bordo è morta sul colpo. Si tratta di Samira Fakihi, di Mareno di Piave, classe 1999. Era seduta sul sedile posteriore. Gli altri tre invece sono rimasti feriti e fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Incidente sulla Pontebbana

L’incidente è avvenuto verso le 5.40, al confine tra Spresiano e Ponte della Priula. La Volkswagen Golf viaggiava verso Conegliano quando all’improvviso il conducente ne ha perso il controllo. La vettura ha centrato in pieno un albero a lato strada. Tempestivi i soccorsi: sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza e automedica, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare: le ferite le sono state fatali. Mentre gli altri giovani che erano a bordo con lei hanno riportato lesioni di media gravità: sono stati ricoverati tutti al Ca’ Foncello di Treviso.