Violento tamponamento in rotatoria, cinque feriti tra cui un bimbo di 18 mesi

NOVENTA PADOVANA - Incidente sulla bretella di Noventa Padovana, ferito un neonato di 20 mesi. Paura oggi, 25 aprile alle 12 alla rotatoria che unisce via Valmarana con via Serenissima e Risorgimento. Si sono scontrate una Nissan Qashqai ed una Fiat 500. Dai primi riscontri la Nissan avrebbe tamponato violentemente la Cinquecento. Il bilancio è di cinque feriti. Sulla prima auto si trovavano due persone, P.M. di 81 anni di Mestre alla guida e un passeggero. Sulla Fiat 500 invece, al volante si trovava D.M. di 45 anni di Milano, con una donna posta nel posto del passeggero e appunto il neonato. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale. Sul posto più mezzi del Suem 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale a Padova. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Dopo tutti gli accertamenti del caso dall'ospedale del capoluogo sono pervenute notizie confortanti. Nessuno, a cominciare dal neonato, versa in pericolo di vita.