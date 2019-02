Operaio di 23 anni schiacciato da una pressa: in rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPRESIANO - Incidente sul lavoro nell'azienda Volpato di Spresiano. L'infortunio si è verificato intorno alle 21.30 della serata del primo febbraio: unresidente a, a fine turno è rimasto. Il giovane ha riportato uned è stato trasportato in condizioni critiche presso l’ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto rianimazione. Sul posto per gli accertamenti gli ispettori dello Spisal, Ulss 2 e i militari della Stazione dei Carabinieri di Spresiano.