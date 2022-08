Scheggia di vetro conficcata nel torace: operaio gravissimo

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Incidente sul lavoro: operaio ferito da una scheggia di vetro nel torace. E' gravissimo. Il fatto è accaduto questa mattina, 3 agosto, intorno alle 10.40 in un'azienda di via Montegrappa nelal zona di Ca' Rainati. L'operaio 53enne residente nella zona è rimasto gravemente ferito da una scheggia di vetro che gli si è conficcata nel torace. Immediata la chiamata ai soccorsi. All'arrivo del Suem, è stato intubato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni.

E' il secondo incidente sul lavoro in due giorni nel trevigiano. Ieri, 2 agosto, un operaio è caduto da un'impalcatura a Castelfranco Veneto mentre stava lavorando al cantiere dell'ex Convitto Maffioli vicino alla scuola superiore agraria Sartor. Anche lui grave, ricoverato all'ospedale.