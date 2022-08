Tragedia in cantiere: precipita nel vano ascensore, muore operaio di 55 anni

GALLIO - Incidente mortale sul lavoro in un cantiere di Gallio, alle 15 di oggi 1 agosto. Un operaio, C.B., 55 anni, impegnato nella costruzione di un nuovo complesso residenziale, è precipitato da diversi metri di altezza nel vano ascensore ed è morto poco dopo in ospedale dove era stato prontamente trasferito dall’elisoccorso in codice rosso.