SPRESIANO - Non vedeva l'ora di riabbracciare le sue due adorate nipotine e di portare loro i regali di Natale. A Visnadello la stavano aspettando per il pranzo suo figlio, Enrico Granziol, e sua moglie, Francesca Zanatta. Ma Annamaria Tombola, 78 anni, a quel pranzo non è mai arrivata: la sua Kia è infatti finita fuori strada lungo la A14, all'altezza del chilometro 44 in direzione Nord, poco dopo lo svincolo per Imola. Una carambola risultata fatale: trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso, la pensionata è morta ieri pomeriggio, 27 dicembre, dopo due giorni di agonia.

LO SCHIANTO

L'incidente si è verificato attorno alle 10.20. L'auto di Annamaria Tombola all'improvviso ha sbandato verso destra, finendo nel campo che costeggia l'autostrada ribaltandosi. La 78enne è rimasta incastrata nell'abitacolo. L'allarme è scattato subito. Sono stati i vigili del fuoco a estrarre la donna dall'abitacolo e ad affidarla alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da venire ricoverata in terapia intensiva a Bologna. Nonostante tutti i tentativi per salvarle la vita, il suo cuore ha smesso di battere lasciando nella più completa disperazione i familiari che hanno sperato fino all'ultimo che potesse riprendersi. La polstrada non ha ancora chiarito la dinamica del sinistro, pur sapendo che non erano coinvolti altri veicoli. Le ipotesi sono quelle di un colpo di sonno o di un malore. «Mi unisco al dolore del figlio Enrico e della nuora Francesca - ha detto ieri sera il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra - Annamaria era una donna attiva e piena di vita. Questa è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità».

L'INCIDENTE

Un altro grave incidente si è verificato ieri pomeriggio a Maserada sul Piave. Protagonista il proprietario di una carrozzeria della zona che, mentre stava provando la Mercedes Classe B di un suo cliente dopo averla riparata, è finito fuori strada in via della Liberazione. Subito sono scattati i soccorsi e l'uomo, un 68enne, è stato portato all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno escluso il pericolo di vita ma le sue condizioni sono comunque gravi. Anche in questo caso si presume che, a provocare la fuoriuscita autonoma, sia stato un improvviso malore.