Camion carico di carne si rovescia sulla strada a ​Fietta di Possagno Foto

POSSAGNO (TREVISO) - Dalle ore 8.30, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SP 26 in località Fietta a Possagno per il rovesciamento di un autoarticolato carico di carne: illeso l’autista.



I pompieri accorsi da Motta di Livenza e Treviso anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato soccorso sul posto dal personale sanitario. Sono ora in corso le operazioni di recupero del carico e allo stesso tempo dell’autoarticolato. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco in fase di ultimazione.