Scontro in autostrada, due auto si rovesciano: feriti i conducenti

TREVISO - La notte scorsa, alle 23.15 di domenica 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A27 tra gli svincoli di Conegliano e Treviso nord in direzione Venezia per un incidente tra due auto, finite entrambe rovesciate fuoristrada: due feriti. I pompieri accorsi da Conegliano, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. Sul posto gli ausiliari dell’autostrada e la polstrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1.30 con il recupero delle auto da parte del soccorso stradale.