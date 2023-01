TREVISO - L’inchiesta su Casa Zero si allarga. Gli accertamenti svolti dalla guardia di finanza di Treviso, su ordine della Procura, hanno portato all’iscrizione sul registro degli indagati di altre persone coinvolte nella presunta truffa da 24 milioni di euro legata a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di immobili privati in realtà mai avvenuti. In attesa che venga depositata la sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali dell’azienda di Nervesa della Battaglia contro il sequestro di 8,2 milioni di euro (che di fatto ha bloccato i conti correnti della società e congelato la sua operatività, ndr), gli inquirenti ipotizzano responsabilità non solo a carico del legale rappresentante del consorzio, un manager milanese di 47 anni, del presidente Alberto Botter, 38enne trevigiano, e del consulente esterno Massimiliano Mattiazzo, ingegnere trevigiano di 55 anni, colui che avrebbe firmato le attestazioni che assicuravano l’avvenuta esecuzione dei lavori quando in realtà non sarebbero stati eseguiti. L’attenzione si è posata anche su altri collaboratori di Casa Zero, tra professionisti del settore edilizio e procacciatori di affari.



Indagini che continuano anche sul fronte delle minacce arrivate a un ex dipendente di Casa Zero e ad almeno altri 5 componenti dei vertici della società. Le forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti del caso per capire se dietro ci sia un’unica mano e se gli episodi, distinti ma molto ravvicinati nel tempo, possano rientrare nella sfera del fatto isolato. Di certo c’è che la tensione è palpabile. Anche perché aleggia sempre lo spettro del fallimento. Lo scorso dicembre, infatti, la società aveva depositato nella cancelleria del tribunale di Treviso l’atto di rinuncia al ricorso ex articolo 44, attesa la mancanza delle condizioni necessarie per presentare un piano e una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. Nei giorni scorsi però si è paventata una possibilità per i 12 dipendenti rimasti in Casa Zero: la cessione di un ramo d’azienda a Gt Color, passaggio che darebbe vita dunque a una nuova realtà che si chiamerebbe Gt Project.



Intanto, i clienti di Casa Z ero sono ormai esasperati e attendono con impazienza di avere riscontri dai politici a cui si sono rivolti: dal m inistro della Giustizia Carlo Nordio al viceministro per la transizione ecologica Vannia Gava al capogruppo di Fratelli d’Italia alla C amera Tommaso Foti a molti altri. « Al di là della pronuncia della Cassazione e del le indagini condotte dal sostituto p rocuratore Massimo De Bortoli , titolare del fascicolo su Casa Zero - dice il c omitato dei clienti di Casa Z ero , che si è costituito da poco più di un mese - questa storia deve finire: la gente vuole stare tranquilla e chi ne ha la possibilità deve poter ricominciare i lavori con un’ altra azienda. C’è gente che vuole ripartire tranquillamente . A bbiamo tutti famiglia, abbiamo figli, qualcuno ha problemi seri, malattie. Questa storia deve finire qua: abbiamo bisogno di un intervento mirato e preciso e della voce di qualcuno che ci dica cosa dobbiamo fare . N oi non possiamo andare avanti altri cinque anni così » . E chiude : « Casa Z ero ci ha messo in ginocchio e ora dobbiamo rialzarci. Aspettiamo risposte dalla politica, dall’agenzia delle entrate e da Enea su come uscire da questa situazione, certi che la questione Casa Z ero sia solo uno dei general contractor coinvolti » . Del resto, gli stessi clienti si sono mossi in direzioni diverse. C’è chi ha già attuato la rescissione del contratto, chi ha optato per intimazione ad adempiere. «È chiaro però che non possiamo rimanere legati a loro a causa della loro inerzia » . Insomma, i toni del Comitato, la notizia delle minacce arrivate ad alcuni componenti di casa zero, le indagini in corso sono tutti elementi che testimoniano la criticità di una situazione che è sempre più delicata. E che rischia davvero di sfuggire di mano.