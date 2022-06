Fiamme da un macchinario: scoppia un incendio alla vetreria 0-I

SAN POLO DI PIAVE - Incendio in fabbrica, alla O-I di San Polo di Piave. Il rogo è divampato stamattina, 12 giugno, in via Piave, dove ha sede l'azienda specializzata nella produzione di contenitori in vetro. Le fiamme si sono sviluppate da un macchinario. Non ci sono feriti. L'allarme è stato lanciato verso le 11 e sul posto si sono precipitate quattro squadre di vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme. La colonna di fumo nero che si alzava dalla ditta era ben visibile a chilometri di distanza e ha destato una certa preoccupazione tra i cittadini.