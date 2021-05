CASTELFRANCO - Dalle 7.45 di stamattina - 14 maggio - i vigili del fuoco di Castelfranco con squadre di supporto da Treviso sono interventuti per l'incendio di un cassone contenente batterie a Castelfranco Veneto presso la ditta Stiga (Castelgarden, leader nella produzione di attrezzi per giardinaggio) in via del Lavoro.

Sono accorsi anche i tecnici di Arpav con appositi strumenti sta conducendo tutti gli accertamenti necessari sulla qualità dell’aria.