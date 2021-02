SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Incendio nella notte, intorno alle 3.30, a Santa Lucia di Piave, in vicolo del Bis, per il rogo in un locale interrato di uno stabile. Non risultano esservi feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano con 2 mezzi e 2 squadre.

