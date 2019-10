Incendio in zona industriale: fiamme in un capannone vicino alle case Fumo nero visibile a km di distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIESE - Incendio di vaste proporzioni in zona industriale, molto vicino ad alcune abitazioni (forse alcune sono anche state raggiunte dalle fiamme), attorno alle 18 in via Giuseppe Sarto a Riese Pio X appena fuori dal centro di piazza Vittoria. Sembra abbia coinvolto il capannone della Sidernorio, un magazzino di materiali per l'edilizia. Sul posto per domare le fiamme oltre 40 Vigili del fuoco da Treviso, Padova, Vicenza.Allarme tra la popolazione, anche oltre la zona di Castelfranco. Un denso fumo nero è visibile a chilometri di distanza.