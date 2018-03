di Fulvio Fioretti

REFRONTOLO -, e la certezza della. Il devastantealladiin zona Crevada, domenica sera ha colpito duramente la fabbrica. Ieri i primi provvedimenti per la salute pubblica: Uls 2 e Arpav hanno consigliato vivamente di non svolgere attività all'aperto,, almeno fino a nuova comunicazione. È stato il distretto di Pieve di Soligo dell'azienda sanitaria Uls 2 Marca Trevigiana a darne subito comunicazione, evidenziando che essendo divampate le fiamme nelle ore notturne, «l'impatto diretto sulla popolazione è stato di scarso rilievo in quanto le fabbriche erano chiuse e i pochi residenti si trovavano all'interno delle proprie abitazioni».Ieri l'apprensione era lo stesso molto alta: il timore che potesse essersi sprigionata nell'aria della diossina c'era in effetti, anche se le prime indicazioni sono state tranquillizzanti. Però le precauzioni in questi casi non sono mai troppe e in attesa di valutare gli esiti degli accertamenti per un eventuale inquinamento sul territorio, l'avviso dell'Arpav e dell'Usl è stato chiaro per i comportamenti da tenere almeno in via prudenziale almeno nelle immediate vicinanze del luogo dell'incendio, e comunque nei comuni interessati, Refrontolo e San Pietro di Feletto...