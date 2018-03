Brucia azienda di materie plastiche C'è paura per l'aria contaminata

TREVISO - Un vasto incendio è divampato ieri notte all'interno della Ovag un'azienda per la lavorazione di materiali plastici (specializzata in prodotti plexiglas destinati alle gelaterie) a Refrontolo in via Crevada. L'intero capannone è devastato. Sul posto stanno lavorando da alcune ore molte squadre di vigili del fuoco, con 35 uomini e 14 mezzi antincendio, un'autobotte e un'autoscala, impegnate nel tentativo di circoscrivere le fiamme, che interessano interamente il capannone industriale, di oltre 1000 metri quadri. Le operazioni proseguiranno a lungo. Non si registrano persone ferite, nè intossicate. Ancora da accertare le cause dell'incendio, mentre c'è apprensione per la possibile contaminazione dell'aria.

