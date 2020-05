Incendio in una ditta di prodotti chimici a Marghera. Ustionati gravi due operai stranieri Foto Video

MESTRE - Incendio a Marghera oggi, 15 maggio 2020. Un'alta colonna di fumo si è levata in cielo ed è stata ben visibile sia dalla terraferma che dalla laguna. Le fiamme si sono sviluppate alla 3V Sigma Spa , produttore di prodotti speciali chimici. Chiusa la viabilità nel raggio di un chilometro. Due operai sono rimasti feriti, uno in modo particolarmente grave.

Chi sono gli operai feriti: vengono da Terni, sono di nazionalità straniera, lavorano per conto di una ditta che si occupa di elettro saldature. Feriti gravi, ustionati entrambi, uno elitrasportato all'ospedale di Verona. Il secondo è stato trasportato prima all'ospedale di Dolo e poi a quello di Padova.

Le operazioni di spegnimento proseguiranno durante la notte per mettere in sicurezza anche tutti i focolai minori del vasto incendio che ha interessato un'area industriale di oltre 12.000 metri quadrati.



Esplosione al petrolchimico: cosa è successo

un serbatoio

prodotti chimici

Allarme chimico

tenere le finestre chiuse

Lo scoppio improvviso è stato attorno alle 10.15 e sarebbe stato causato dall'esplosione dinella ditta di, lanell'impianto dell'acetone. Due operai rimasti ustionati: uno è ricoverato a Padova e uno a Verona. Sul posto sono intervenute 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.L'amministrazione comunale ha invitato la gente a restare in casa e a. I tecnici dovranno valutare se vi siano pericolo reali per la salute dei cittadini.Il fumo si è spostato un po' ovunque nella provincia di Venezia e anche verso Padova e Treviso. Anche in queste due province l'invito a restare a casa, anche se la pioggia ha aiutato le operazioni dei vigili del fuoco di contenimento.

L'assessore Gianpaolo Bottacin: «Non escludiamo altre esplosioni»

«Quello di Marghera è un incendio molto complesso (VIDEO), -ha detto l'assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin durante il punto stampa sul coronavirus delle 12.30- le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, le squadre sono arrivate da Vicenza, Padova e Treviso, oltre che da Venezia. L'area è circoscritta, ma all'interno è difficile pensare a uno spegnimento rapido, non sono da escludere nuove esplosioni . Non sappiamo esattamente cosa sia bruciato, per cui il consiglio è quello di non aprire porte e finestre e non consumare prodotti dell'orto. C'è stata l'attivazione immediata di Arpav, sul posto dal primo minuto, l'area è disseminata di rilevatori, ma ci sono sostanze che richiedono tempi di reazione in laboratorio di qualche ora. Non appena i dati Arpav vengono resi noti vengono comunicati al sindaco affinché possa fare ordinanze e dare indicazioni ai cittadini».

Rogo alla 3V Sigma, dove è successo

Rogo a Marghera, il video

