CASTELFRANCO VENETO - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato stamani, intorno alle ore 7.50, nel locale confinante con un deposito pneumatici, facente parte di una ex concessionaria dove all’interno si trovavano una decina di auto andate distrutte, a Castelfranco Veneto. La compartimentazione dei locali ha salvaguardato il deposito di pneumatici attiguo, che non è stato coinvolto.



I tecnici dell'Arpav si trovano in loco per verificare se vi sia stato inquinamento dell'aria.



Sul posto cinque automezzi antincendio dei vigili del fuoco, tra cui due autopompe serbatoio e tre autobotti e 16 operatori con il funzionario di turno, accorsi dal locale distaccamento, da Montebelluna e Treviso. L'alta colonna di fumo nero è visibile da gran parte della città. Sul posto anche il personale di Arpav.



INCENDIO DOMATO DOPO ORE DI LAVORO

Sono ora in corso le operazioni di evacuazione di fumi e gli accertamenti dei vigili del fuoco per capire le cause che hanno innescato il rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA