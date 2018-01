© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - L'auto prende fuoco in strada: tanta paura ma per fortuna nessun ferito nell'incendio di un'autovettura avvenuto mercoledì 10 gennaio intorno alle 20 in via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini. Sul posto i vigili del fuoco.