Imbrattata la “Teresona”: scattate le indagini per trovare gli autori

TREVISO - Diversi disegni e scritte effettuati con un pennarello nero lungo il basamento e delle tracce di colore rosso, forse della vernice, lungo il busto. Questo lo sfregio che la storica “Teresona” di Piazza Indipendenza ha dovuto subire nelle scorse ore ad opera di ignoti. Tutto farebbe propendere per un imbrattamento realizzato da alcuni ragazzini, probabilmente annoiati, che mentre erano seduti sotto al monumento avrebbero poi deciso di danneggiare la scultura senza valutare le conseguenze del loro gesto. «Appena avuto notizia di quanto successo ho subito preso in mano una spugnetta e ho ripulito il più possibile, soprattutto gli escrementi degli uccelli che deturpano spesso la statua. Le scritte sono però purtroppo rimaste» commenta il sindaco di Treviso, Mario Conte.

«Si tratta dell’ennesimo gesto da parte di incivili idioti – chiosa invece l’assessore comunale all’ambiente Alessandro Manera – Ovviamente dispiace e faremo ripulire il tutto al più presto, sperando che il fondo non sia stato danneggiato, ma di certo troveremo chi ha commesso il gesto e sicuramente la pagherà cara». Un concetto, quello della punizione “esemplare”, ribadito poi anche dalla consigliera comunale del PD Antonella Tocchetto: «Queste sono persone scellerate e maleducate, ci vuole maggior rispetto per i monumenti e la storia della città. Chi lo ha fatto dovrà quindi pagarne le conseguenze, anche perché i costi di pulizia della Teresona ora ricadranno su tutta la comunità».

Sfortunatamente, però, nell’area di Piazza Indipendenza non sono presenti telecamere di videosorveglianza del Comune, per cui si dovranno verificare le immagini eventualmente registrate da quelle private. Un’operazione che è stata subito attivata da parte della Polizia Locale che ora indaga sull’accaduto. A latere del danno subito dalla Teresona, ieri il Comune ha comunque effettuato, grazie all’intervento di Contarina, una pulizia straordinaria della scalinata del cavalcavia su entrambi i lati, ovvero quello della stazione dei treni e del quartiere di San Zeno. Un intervento ritenuto necessario per garantire il decoro urbano della città.