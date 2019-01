Le mostre di Goldin a Treviso finiscono nel mirino della finanza. Mitari in Comune

di Paolo Calia

TREVISO - Finiscono nel mirino della Guardia di Finanza leorganizzate dadiin collaborazione col. Due settimane fa i finanzieri si sono presentati a Ca' Sugana, sede dell'amministrazione comunale trevigiana, per chiedere tutti gli atti relativi agli accordi firmati dall'amministrazione dell'ex sindaco Giovanni Manildo e il curatore. Hanno voluto le delibere, i contratti, ogni cosa. E nei quindici giorni successivi si sono succedute richieste di chiarimenti e integrazioni. Non hanno spiegato nel dettaglio il perché di tanta curiosità, se non che si trattava di verifiche dovute a unarrivato nei mesi scorsi. I finanzieri hanno parlato prima con il segretario generale Lorenzo Traina, poi con Flavio Elia dirigente responsabile del personale e del settore finanziario. Hanno trovato massima collaborazione, tutto quello che hanno chiesto è stato dato. Ma la loro presenza qualche perplessità l'ha sollevata.