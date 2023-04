E' di Dal Negro di Treviso il "Miglior gioco per l'infanzia" e stimola l'apprendimento attraverso il divertimento

TREVISO - E' di Dal Negro il Miglior gioco per l'infazia. La storica azienda di carte da gioco Dal Negro di Treviso ha vinto il premio come miglior gioco per l'infanzia nell'ambito del Gioco per Sempre Awards della rassegna Toys Milano e Bay-B, organizzati da Assogiocattoli in collaborazione con la rivista specializzata TG TuttoGiocattoli. Il prodotto premiato è Hit the color, un gioco in legno dedicato ai più piccoli con un martelletto e una base con sei «mostri» che saltano alternativamente ad ogni colpo. I colori vivaci attirano l'attenzione dei bambini allenando lo sviluppo visivo, mentre i colpi di martelletto aiutano i bambini a sviluppare la coordinazione occhio-mano.

Il commento di Dal Negro: «Siamo incredibilmente orgogliosi»

«​Siamo entusiasti di annunciare che Dal Negro ha vinto il premio come "Miglior gioco per l'infanzia" con il prodotto Hit the color - spiega l'azienda in una nota - Siamo incredibilmente orgogliosi di questo riconoscimento, che sottolinea l'impegno di Dal Negro nel costruire giochi di qualità per tutte le età. Hit the color è stato creato con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento attraverso il gioco e il divertimento, e siamo felici che questo abbia portato a un tale successo. Questo premio è un riconoscimento al duro lavoro e alla dedizione del nostro team, che ha lavorato sodo per sviluppare un gioco divertente e coinvolgente. Ringraziamo inoltre la giuria del concorso per aver selezionato il nostro prodotto tra così tante altre eccellenti proposte. Siamo grati per la continua fiducia dei nostri clienti e appassionati di giochi, e continueremo ad impegnarci per offrire prodotti di alta qualità e divertimento».

Il concorso

Nel mese di febbraio i produttori e distributori di giochi e giocattoli sono stati invitati a segnalare le categorie di prodotto proposte per il 2023: in tutto 11 categorie per 70 aziende. Le nomination in gara sono state sottoposte al giudizio di un gruppo di esperti del settore e appassionati, composto da 42 giurati.