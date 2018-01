di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -La malattia fa parte della sua vita. L'insufficienza renale le ha impedito anche le cose più normali. Tranne sognare, perchè il suo lavoro consiste nel costruire sogni per bambini e donne che vivono in Africa. Lei il sorriso, però, può solo regalarlo a distanza. Perchè l'Africa, purtroppo, forse non la vedrà mai.. Il tempo per evitaresi assottiglia. Anon serve un prestito, serve un rene. Qualcosa di molto più impegnativo di un regalo. E siccome i suoi famigliari hanno patologie e non possono donare, la rete si allarga agli amici. Così, per non fare la domanda a bruciapelo, per rispettare la volontà anche di dire no, Gigliola ha affidato questa richiesta alla piazza diA.a.a. ho bisogno di un rene: questa la sua coraggiosa battaglia.«La mia condizione si è aggravata. A novembree la disamina è stata molto dura: ormai ho solo mezzo rene funzionante. A dicembre sono stata di nuovo ricoverata. I medici sono stati chiari. Un trapianto potrebbe davvero risolvere la mia situazione. E soprattutto un trapianto da donatore vivente. Solo questo potrebbe evitare la dialisi».«Andare in Africa. Nel 2010 ho fondato assieme all'amica Paola Viola l'associazione «Una mano per un sorriso» che sviluppa progetti umanitari a favore dell'infanzia in Kenia, Siria, Turchia e Tanzania, ma operano anche nella Marca e con i senza dimora. Farei qualsiasi cosa per andare nei luoghi in cui operiamo, per vedere le ricadute pratiche del nostro lavoro, ma sono consapevole che oggi per me questo è proibito. Oggi mi muovo con la testa. Ma continuo a sperare».«Ci ho pensato molto. Ma non l'ho fatto solo per il mio caso..»