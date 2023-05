CASALE SUL SILE (TREVISO) - Giacomo De Pieri agli Europei under 17 di calcio. Per il ragazzo nativo di Lughignano un traguardo importante, che rappresenta un altro tassello di un percorso iniziato a 6 anni con i Primi Calci a Casale. Ora la convocazione con la squadra allenata da Bernardo Corradi, che ieri ha fatto il suo esordio in Ungheria affrontando le Furie Rosse spagnole.

«Un passo avanti per lui, anche se la strada da percorrere è difficile e bisogna restare con i piedi per terra racconta il papà Massimo. Giacomo ha sempre voluto giocare a calcio, tanto da iniziare un anno prima del previsto nel vivaio del Casale. Lui si è fatto vedere fin da subito, così a nove anni è entrato nel settore giovanile della LiventinaGorghense. Una società con rapporti di collaborazione con l'Inter, che l'ha tenuto sott'occhio fin dai primi tempi. Poi a 13 anni i nerazzurri l'hanno voluto a Milano». Un cambio di vita non facile a quell'età. «Certo, io e mia moglie Micaela eravamo un po' preoccupati, però abbiamo deciso di dare l'assenso al trasferimento. Lì ha trovato una struttura super professionale, è entrato nel convitto assieme ad altri ragazzi e si è ambientato. Parallelamente all'impegno calcistico è proseguito quello scolastico, adesso frequenta con buon profitto il liceo scientifico sportivo e siamo soddisfatti del suo rendimento. Anche se soffriamo per la sua assenza dal momento che non ci capita spesso di vederlo».



Che tipo di giocatore è Giacomo?

«E' un trequartista mancino, bravo a saltare l'uomo e dotato di una grande velocità. Nonostante non abbia ancora 17 anni è ben strutturato fisicamente. Poi caratterialmente è un ragazzo deciso, sotto questo profilo assomiglia un po' a me. Non ha paura anche se è consapevole che si tratta di lavorare tanto per arrivare a raggiungere degli obiettivi importanti».



Capocannoniere del campionato under 16 lo scorso anno, in questa stagione nell'under 17 Giacomo De Pieri è stato il nerazzurro più prolifico mettendo a segno 14 reti, oltre a due nell'under 18 nella quale ha collezionato le prime presenze. Numeri che lo hanno messo sotto i riflettori anche delle squadre nazionali, prima l'under 16 e ora lo step successivo con la selezione di Corradi.



«Abbiamo saputo della convocazione solo domenica, lui era felicissimo. Al telefono ci ha detto che voleva a tutti i costi far parte della spedizione in Ungheria, sottolineando che secondo lui nel precedente raduno non si era impegnato a sufficienza. In questa occasione l'obiettivo era quello di provare a convincere il ct delle sue qualità. Così è stato. Poi ha aggiunto che si sentiva tranquillo e pronto per fare questo ulteriore passo».



Qual è il suo obiettivo adesso?

«Il fatto di poter indossare la maglia azzurra in un campionato europeo per lui è una grande soddisfazione. Come lo è anche per noi. Per il resto sa bene che in questa rassegna non partirà da titolare, ma spera di potersi comunque ritagliare un piccolo spazio. Ci sono tre partite nel girone, poi se tutto andrà bene ci saranno anche gli ottavi di finale».