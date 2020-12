CAPPELLA MAGGIORE - Con la chiusura del bar-gelateria Bucco, in centro a Cappella Maggiore, il paese perde un pezzo della sua storia. Dopo 63 anni, Gianni e Tiziana Bucco, che avevano ereditato dai genitori Benigna e Mario l'attività (in origine era un ristorante con annesso bar), hanno deciso di godersi la meritata pensione. Gli ultimi caffè sono stati serviti il 23 dicembre.

E il sindaco Vincenzo Traetta ha voluto consegnare ai fratelli Bucco una targa. «Alla famiglia Bucco con gratitudine per aver accompagnato tanti momenti lieti della comunità con dedizione e professionalità. Un abbraccio sincero» il messaggio del sindaco e dell'amministrazione comunale. Parole che hanno trovato concordi numerosi cappellesi e non solo. «Sentiremo sicuramente la mancanza», «Una grande perdita per Cappella», «Che peccato un pezzo di storia va via», «Quanti ricordi», «Spero che l'attività venga riaperta presto» alcuni dei commenti postati in rete dai cittadini alla notizia della chiusura dello storico bar-gelateria del paese.

«La famiglia Bucco con il suo bar gelateria si unisce nei ricordi la vicesindaca Mariarosa Barazza - rappresenta un pezzo della storia della nostra comunità e delle nostre storie individuali. Quanti ricordi, quanti volti, quanti incontri, quante chiacchiere, quante risate e discussioni davanti a un buon gelato, a un caffè, a un aperitivo seduti a quei tavoli che aprono lo sguardo sulla nostra bellissima piazza. Per 63 anni la gelateria Bucco è stata punto di incontro, di ritrovo, il cuore pulsante della vita del paese. Grazie Tiziana e Gianni per la vostra dedizione e la vostra quotidiana presenza». Ora l'auspicio di tutti è che qualcuno rilevi l'attività, portando avanti la tradizione del gelato dei Bucco. (c.b.)

