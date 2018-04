Pompieri si calano in acqua e salvano un micio che stava annegando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Scivola e finisce in canale proprio nel centro di Treviso. Una disavventura a lieto fine proprio il giorno di Pasqua. A sentire il miagolio disperato del gatto sono stati alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Il gatto era caduto in acqua in centro a Treviso accanto a piazza Borsa. I vigili del fuoco giunti sul posto non hanno esitato e si sono calati in acqua e alla fine hanno tratto in salvo il micio, un po' fradicio e spaventato ma in buona salute.